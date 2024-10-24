Север Европы ожидает глобальное похолодание

Ведущие климатологи Земли предупредили о неминуемом катаклизме: они направили письмо в Совет министров Северных стран — лидерам стран Северной Европы — в котором говорилось о катастрофе из-за коллапса ключевых течений Атлантического океана.
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