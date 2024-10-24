Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 470 подписчиков

Север Европы ожидает глобальное похолодание

Север Европы ожидает глобальное похолодание

Ведущие климатологи Земли предупредили о неминуемом катаклизме: они направили письмо в Совет министров Северных стран — лидерам стран Северной Европы — в котором говорилось о катастрофе из-за коллапса ключевых течений Атлантического океана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sergiy Che
Ну станет у скандинавов как у нас где-нить в Тикси...
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх