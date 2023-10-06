Спецоперация дала новую жизнь оружию советского времени

В зону спецоперации отправлены новейшие БМП-2М с модулем «Бережок» @ Михаил Воскресенский/РИА Новости Tекст: Геннадий Нечаев Тысячи бронемашин, созданных еще в советское время, кажутся сегодня из-за своего возраста совершенно бесполезными для целей спецоперации.
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