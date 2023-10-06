БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • ВераВерная
    Ну, этому не научишь, с этим родиться надо)))И куда ты катишьс...
  • Юрий Астахов
    СМИ правителей много лет лгут или передергивают факты, а правители все вопросы решают за счет народа. НДС для богатен...И куда ты катишьс...
  • Владимир Сабакарь
    Это не по мысли вождя это твой лично вывод. Это ты русских ненавидишь.В Казахстане семи...

Спецоперация дала новую жизнь оружию советского времени

Спецоперация дала новую жизнь оружию советского времени

В зону спецоперации отправлены новейшие БМП-2М с модулем «Бережок» @ Михаил Воскресенский/РИА Новости Tекст: Геннадий Нечаев Тысячи бронемашин, созданных еще в советское время, кажутся сегодня из-за своего возраста совершенно бесполезными для целей спецоперации.

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