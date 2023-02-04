Успокой свою обезьяну: 6 упражнений для тренировки мозга от Стива Джобса

Гениальный креативщик, гуру в мире IT-технологий, человек, изменивший мир, на протяжении многих лет практиковал медитацию осознанности Фото Getty Images «Если вы сядете и просто понаблюдаете за собой, то обнаружите, насколько беспокоен ваш ум.