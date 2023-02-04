ПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

141 033 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Виленский
    Полиграф можно легко обмануть, если вы владеете самообладанием и на физиологическом уровне верите в свою ложь. Для ра...Человек vs. полиг...
  • БорисYиколаевич Прокошев
    Вообще то полиграф вместе с полиграфологом не могут в принципе определить врёт ли пациент или нет? Полиграф показывае...Человек vs. полиг...
  • Владимир Соловьев
    Полиграф - это зацепка следователя где и как искать улику.Человек vs. полиг...

Успокой свою обезьяну: 6 упражнений для тренировки мозга от Стива Джобса

Успокой свою обезьяну: 6 упражнений для тренировки мозга от Стива Джобса

Гениальный креативщик, гуру в мире IT-технологий, человек, изменивший мир, на протяжении многих лет практиковал медитацию осознанности Фото Getty Images «Если вы сядете и просто понаблюдаете за собой, то обнаружите, насколько беспокоен ваш ум.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх