Незаконный доступ к базам данных: Как мошенники использовали информацию со счетов граждан

В рамках расследования предполагаемого незаконного доступа к государственным базам данных итальянская полиция поместила четырех человек под домашний арест и ведет расследование в отношении десятков лиц, включая сына покойного миллиардера Леонардо Дель Веккьо.
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