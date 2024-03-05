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Кирби исключил возможность отправки войск США на Украину

Кирби исключил возможность отправки войск США на Украину

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал заявление французского лидера Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину.

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