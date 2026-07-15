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В Сочи завершается ликвидация локальных последствий ночного залпового ливня

В Сочи завершается ликвидация локальных последствий ночного залпового ливня. Обильное количество осадков привело к резкому подъему уровня воды на реках Центрального и Лазаревского района, до опасной отметки он дошел на реке Кепша, а также на реке Бзугу.

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