«Шедеврум» научился изменять изображения по текстовому запросу. При помощи нейросети

В мобильном приложении «Шедеврум» появился новый креативный режим, в котором можно изменять изображения по текстовому запросу с помощью YandexARTКак сообщает пресс-служба «Яндекса», приложение обещает довольно широкие возможности обработки фотографий — можно поменять цвет или фон изображения, перерисовать в определенном стиле и многое другое.