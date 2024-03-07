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«Шедеврум» научился изменять изображения по текстовому запросу. При помощи нейросети

«Шедеврум» научился изменять изображения по текстовому запросу. При помощи нейросети

В мобильном приложении «Шедеврум» появился новый креативный режим, в котором можно изменять изображения по текстовому запросу с помощью YandexARTКак сообщает пресс-служба «Яндекса», приложение обещает довольно широкие возможности обработки фотографий — можно поменять цвет или фон изображения, перерисовать в определенном стиле и многое другое.

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