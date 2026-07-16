Би-би-си: ФИФА может оштрафовать Аргентину за баннер о принадлежности Фолклендов

Баннер футболистов аргентинской сборной с поддержкой претензий страны на Фолклендские острова, который игроки вынесли на поле в конце матча с Англией, может стать причиной дисциплинарного взыскания со стороны ФИФА, пишет "Би-би-си".
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