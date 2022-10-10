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В порыве бессилия режим Зеленского объявил в розыск Медведева, Захарову, Шойгу, Суровикина и 700 политиков РФ

В порыве бессилия режим Зеленского объявил в розыск Медведева, Захарову, Шойгу, Суровикина и 700 политиков РФ

Террористический режим Зеленского, демонстрируя своё полное бессилие и нацистскую злобу, после сегодняшнего удара по энергоинфраструктуре Украины, объявил в розыск массу политиков РФ, в числе которых: Мария Захарова, Игорь Конашенков, Сергей Суровикин, Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу, Александр Хинштейн и другие 23:30, Москва, Кроме официальных представителей МИД и Минобороны, Медведева и Шойгу, командующего Спецоперацией Суровикина, украинская СБУ […] The post В порыве бессилия режим Зеленского объявил в розыск Медведева, Захарову, Шойгу, Суровикина и 700 политиков РФ first appeared on Tochka Zрения.

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