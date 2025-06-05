Переговоры в Пхеньяне

В Пхеньяне прошли переговоры Ким Чен Ына и Шойгу.Обсуждали - военно-техническое сотрудничество, стратегическое партнерство, вопросы увековечивания памяти северокорейских солдат погибших при освобождении Курской области.
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