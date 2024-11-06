Жена певца Михаила Турецкого показала фигуру в бикини

Супруга народного артиста России Михаила Турецкого показала фигуру в крошечном бикини. Лиана Турецкая позировала в золотом трендовом купальнике на яхте во время морской прогулки в Дубае и поделилась кадрами в личном блоге.
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