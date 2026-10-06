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Опубликована архитектура деловой программы экономического форума Россия – Африка

Опубликована архитектура деловой программы экономического форума Россия – Африка

РИА Новости/Кирилл Зыков Архитектуру деловой программы Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка, который пройдет 28–29 октября в Москве в рамках третьего саммита Россия – Африка, представили на официальном сайте мероприятия.

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