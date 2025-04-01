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2 апреля — пресс-конференция «Внедрение средств объективного контроля на стройплощадках: изменения в законодательстве Москвы»

2 апреля — пресс-конференция «Внедрение средств объективного контроля на стройплощадках: изменения в законодательстве Москвы»

фото: Пресс-служба мэра и Правительства Москвы В среду, 2 апреля 2025 года, в 11:00 состоится пресс-конференция Председателя Комитета государственного строительного надзора города Москвы Антона Слободчикова на тему: «Внедрение средств объективного контроля на стройплощадках: изменения в законодательстве Москвы».

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