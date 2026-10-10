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Иркутск Сегодня

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Иркутский онкодиспансер внедрил передовую иммунотерапию для лечения рака желудка

Иркутский областной онкологический диспансер (ИООД) внедрил передовой метод лечения резектабельного рака желудка, объединяющий периоперационную химиоиммунотерапию и малоинвазивные хирургические технологии.

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