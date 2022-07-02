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Историк Хойер заявила, что восточные немцы не воспринимают Россию как врага

Историк Хойер заявила, что восточные немцы не воспринимают Россию как врага

Историк британско-немецкого происхождения Катя Хойер.рассказала, что большинство жителей Восточной Германии отказываются воспринимать Российскую Федерацию как врага и не соглашаются с западной точкой зрения на происходящие на Украине события.

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