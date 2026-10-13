В Кущёвской росгвардейцы поймали вора с ноутбуком из школы

В станице Кущёвской двое мужчин с признаками опьянения проникли на территорию школы, один из них успел похитить ноутбук, но был задержан росгвардейцами после неудачной попытки скрыться.
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