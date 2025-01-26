Сегмент китайской ракеты «Чанчжэн-3B» упал недалеко от жилых строений

Ракета-носитель «Чанчжэн-3B» с экспериментальным спутником на борту перед запуском / © CNSA Спустя несколько часов после запуска в соцсетях появились видеоролики с сегментом ракеты, который рухнул недалеко от жилых строений.
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