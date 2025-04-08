290 жителей Братска написали «Тотальный диктант»

В Братске в 12-й раз прошла международная образовательная акция «Тотальный диктант», собрав 290 желающих проверить свою грамотность на 9 площадках, организованных Централизованной библиотечной системой города.
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