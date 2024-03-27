Стрельба в «Крокус Сити Холл» и разговоры о возвращении смертной казни Елена ГалицкаяПосле ужасного теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле», Россия сотрясают новые дискуссии о возвращении смертной казни.
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