Banki.loans

309 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Нет там войск ВС РФ! Там лишь ЧВК Вагнер.Военнослужащие ВС...
  • Валентин Щербаков
    Зеля, какая фигня, скоро не только зрение потеряешь, скоро жить перестанешь, радуйся, гнида бандеровская...Владимир Зеленски...
  • Анатолий Страшко
    Это первейшее подтверждение пристрастия Зе к наркотикам.Владимир Зеленски...

Sohu: Сокрушительный ядерный удар АПЛ "Борей" ВМФ РФ нанесет смертельный урон любой стране

Sohu: Сокрушительный ядерный удар АПЛ "Борей" ВМФ РФ нанесет смертельный урон любой стране

Россия знает, чем можно припугнуть страны Запада, пишет пользователь Sohu, передает "ИноСМИ". США и НАТО боятся российскую атомную подводную лодку типа "Борей", способную нанести сокрушительный ядерный удар, смертельный для любой страны в мире.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх