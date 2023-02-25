Sohu: Сокрушительный ядерный удар АПЛ "Борей" ВМФ РФ нанесет смертельный урон любой стране

Россия знает, чем можно припугнуть страны Запада, пишет пользователь Sohu, передает "ИноСМИ". США и НАТО боятся российскую атомную подводную лодку типа "Борей", способную нанести сокрушительный ядерный удар, смертельный для любой страны в мире.