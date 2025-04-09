Чехова: Заворотнюк могла догадываться о болезни ещё до постановки диагноза

Российская актриса Анастасия Заворотнюк могла догадываться о своей болезни ещё до того, как врачи поставили ей страшный диагноз, но, несмотря на это, вела себя на публике открыто и энергично, заявила телеведущая Анфиса Чехова.
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