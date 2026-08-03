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Новости Тамбова

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Мосты Тамбовской области: аварии, суды и отсутствие информации

Мосты Тамбовской области: аварии, суды и отсутствие информации

Фото: Элеонора Соса, ПроТамбов Читайте также: В Тамбовской области разграничили полномочия строительного и жилищного надзора (сегодня, 15:49) В Тамбовской области число стобалльных результатов достигло 90 (сегодня, 15:42) «Тамбовская сетевая компания» поддержит День благотворительного труда (сегодня, 12:19) Одни сооружения приходится экстренно перекрывать, другие разрушаются, а исполнения решения о ремонте четырёх мостов через Цну добиваются уже судебные приставы.

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