18-летний юноша попал под поезд на станции метро в центре Москвы в субботу утром. Фото: Ольга Шуклина Как стало известно «livenews24», инцидент произошел в 8 часов на станции «Охотный ряд» Сокольнической линии.
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