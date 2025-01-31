За счет казны улучшили жилищные условия еще две льготницы в хиджабах: и дело вовсе не в платках

Светлана Анисимова

Какие глупости, Я живу в штатах и никому тут бесплатно ничего не дают, не врите. если статус легальный ( их несколько) , вам дают прежде всего разрешение на работу, жилье предоставят за которое вы имеете возможность заплатить( те еще клоповники), талоны на бесплатное питание -с голоду не умрешь, но жить на это питание вы бы не согласились. ( консервированные бобы, хлопья и остальная дребедень, то что американцы за еду не считают). А в церкви раздают бесплатно еду- просрочку из супермаркетом......так что не надо рассказывать как тут все хорошо.