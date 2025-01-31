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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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За счет казны улучшили жилищные условия еще две льготницы в хиджабах: и дело вовсе не в платках

За счет казны улучшили жилищные условия еще две льготницы в хиджабах: и дело вовсе не в платках

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Комментарии
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Светлана Анисимова
Какие глупости, Я живу в штатах и никому тут бесплатно ничего не дают, не врите. если статус легальный ( их несколько) , вам дают прежде всего разрешение на работу, жилье предоставят за которое вы имеете возможность заплатить( те еще клоповники), талоны на бесплатное питание -с голоду не умрешь, но жить на это питание вы бы не согласились. ( консервированные бобы, хлопья и остальная дребедень, то что американцы за еду не считают). А в церкви  раздают бесплатно еду- просрочку из супермаркетом......так что не надо рассказывать как тут все хорошо.
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4 час.
ВА
Владимир Акулов
Мигранты  купили  начальство.
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3 час.
Дмитрий Бакланов
У меня мать несколько лет жила в штатах, я с её слов говорю. За жилье платит государство, на еду выделяется сумма на карточке. Разрешение на работу ей не нужно было - она пенсионер.
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3 час.
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