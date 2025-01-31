Русский Колоколъ Скрин видео "Подольск ТВ" В Следственный комитет поступают заявления о необходимости проверок получателей сертификатов в Подольске и Люберцах.
За счет казны улучшили жилищные условия еще две льготницы в хиджабах: и дело вовсе не в платках
Комментарии
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Светлана Анисимова
Какие глупости, Я живу в штатах и никому тут бесплатно ничего не дают, не врите. если статус легальный ( их несколько) , вам дают прежде всего разрешение на работу, жилье предоставят за которое вы имеете возможность заплатить( те еще клоповники), талоны на бесплатное питание -с голоду не умрешь, но жить на это питание вы бы не согласились. ( консервированные бобы, хлопья и остальная дребедень, то что американцы за еду не считают). А в церкви раздают бесплатно еду- просрочку из супермаркетом......так что не надо рассказывать как тут все хорошо.
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4 час.
ВА
Владимир Акулов
Мигранты купили начальство.
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3 час.
Дмитрий Бакланов
У меня мать несколько лет жила в штатах, я с её слов говорю. За жилье платит государство, на еду выделяется сумма на карточке. Разрешение на работу ей не нужно было - она пенсионер.
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3 час.
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