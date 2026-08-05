На Ямале откроются семь отделений Ассоциации ветеранов СВО

На Ямале откроются семь местных отделений Ассоциации ветеранов СВО. Отделения уже работают в Ноябрьске, Новом Уренгое, Пуровском и Тазовском районах, также в скором времени они появятся в Губкинском, Муравленко и в Надымском районе, сообщила пресс-служба главы Ямала.