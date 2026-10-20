Алексей Горбунов снимался в «Графине де Монсоро», «Охоте на пиранью» и «12». Сегодня у него гитара, небольшие клубы в Одессе и выручка, которой, по его собственным словам, едва хватает на бензин.
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