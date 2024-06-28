В Госдуме сравнили дебаты Байдена и Трампа с лаем собак

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа были больше похожи на лай собак без конструктива, хотя Трамп может добавить себе процент на выборах, считает депутат Госдумы Дмитрий Белик.