В Госдуме сравнили дебаты Байдена и Трампа с лаем собак

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа были больше похожи на лай собак без конструктива, хотя Трамп может добавить себе процент на выборах, считает депутат Госдумы Дмитрий Белик.
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