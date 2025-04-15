Советы начинающему фотографу: учимся управлять экспозицией в фотографии

Юрий Ильинов

"Вагнер" не уходит с континента. Путин заберёт Европу, Кавказ и Турцию Американские аналитики в ожидании новой Ялтинской конференции расписывают сценарии того, как будет разделена планета. Журнал Newsweek опубликовал статью с однозначным заголовком: «Как Трамп, Путин и Си могли бы поделить земной шар». К выводам аналитиков издание приложило и карту – для наглядности. Согласно тексту и иллюстрациям, Россия будет контролировать Европу, Кавказ и Турцию. США «возьмут под себя» Гренландию, Канаду и Мексику. Китай станет воздействовать на Индию, Японию и всю Юго-Восточную Азию, включая Пакистан. Остальные части света пока остаются «нераспределенными». Как относиться к расчетам американских аналитиков? Мы поговорили об этом сразу с двумя политическими обозревателями Ильей Головневым и Андреем Ревнивцевым. Что не так с картой? – Что прежде всего бросается в глаза, если говорить о «новом мировом порядке» от Newsweek? – Прежде всего, отсылка к Ялтинской конференции, на которой Сталин, Рузвельт и Черчилль определили будущее послевоенной Европы. Конечно, американский журнал не был бы американским, если бы не сравнил решения той легендарной встречи с нынешними решениями, которые будут приняты по Украине. Хотя масштаб несопоставим. Но то, что им всем мгновенно вспоминается Ялта 1945 года, о многом говорит. – Добавлю, что Россия на Ялтинской конференции была не «одной из стран-победительниц», а единственной. Именно она была вправе определять будущее Европы. И Черчилль с Рузвельтом это прекрасно осознавали. Так что отсылка к «Ялте-45», возможно, идёт прямиком из подсознания заместителя директора Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Веселы Черневой. Она болгарка, поэтому историю помнит хорошо. – Но все же насколько выводы аналитиков адекватны складывающейся ситуации? –Я бы обратил внимание на то, что аналитик, пророчащий раздел планеты на три зоны контроля, там один – англичанин Стефан Вольф, профессор международной безопасности Бирмингемского университета. Чернева в основном волнуется за будущее Восточной Европы, которую Трамп, по ее словам, «готов отрезать», так как «Россия успешно влияет на внутреннюю политику Чехии, Словакии, Болгарии, Румынии и Польши». А вот Вольф в полном соответствии с задачами, которые ему нарезал «лондонский обком», сравнивает Трампа с главами государств на Мюнхенской конференции 1938 года, которые пытались умиротворить Гитлера, разграничив сферы влияния. Угадайте, кто у нас в роли фюрера и нацистской Германии? – Ясно, что Путин и Россия… – Таким образом, Вольф практически прямым текстом дает понять, что Трамп крайне недальновиден. И пока США с Китаем будут делить сферы влияния, Россия всех в Европе захватит. И заберёт Европу, Кавказ и Турцию. – То есть нам предложили очередную медийную пугалку? – Я бы сказал, что некоторые логичные вещи они озвучили. Например, то, что Россия стремится укрепить свое влияние в Восточной Европе. Но укрепление влияния и взятие под контроль – разные вещи. Или то, что рано или поздно России придется оспаривать влияние Китая на Центральную Азию: Казахстан, Монголию. Но в целом да, пугалка. Им очень обидно, что территорией Украины придется поступиться. И они заранее накачивают Евросоюз страхом и ненавистью к России. Не зря там находятся «вагнеровцы» – Карта Newsweek зияет белыми пятнами. А про другие страны и континенты аналитики промолчали, потому что не знают, что сказать и как делить? – Я бы напомнил, что в геополитике очень сильно работает принцип фокусника. Он привлекает внимание к одной руке, а второй подменяет карты, тасует шарики и так далее. Обратите внимание, что на карте осталось незакрашенным: Латинская Америка, Австралия, Средняя Азия, Ближний Восток, Монголия, Африка, Новая Зеландия, Антарктида. Ключевые регионы, остро важные и для России, и для США, и для Китая. – Стало быть, остались незакрашенными основные зоны соперничества? И на что, по-вашему, будет гарантированно претендовать Россия? – Россия уже давно развивает свое военное присутствие в Африке. В 2023 году создан специальный африканский корпус. Как вы думаете, ради чего там находились и продолжают находиться бывшие «музыканты»? Почему именно там сейчас служит остро необходимый на украинском фронте генерал Суровикин? ЦАР, Мали, Судан, Буркина-Фасо, Ангола, Гвинея, Алжир, Нигерия, Гана – везде работают российские промышленные компании. – Очевидно, что нам интересна вся Средняя и Центральная Азия, чтобы обезопасить наши границы. Антарктида с ее запасами пресной воды, – здесь прямая корреляция с наличием у России самого мощного в мире ледокольного флота. Запрет на промышленную добычу ресурсов в Антарктике истекает в 2048 году.