Лекарства от диабета могут защищать мозг: новое исследование

Новое исследование, опубликованное в журнале Jama Neurology, показало, что два популярных препарата для лечения диабета 2 типа — агонисты рецепторов GLP-1 и ингибиторы SGLT2 — могут оказывать нейропротекторное действие и снижать риск болезни Альцгеймера и деменций.
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