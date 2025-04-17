Лекарства от диабета могут защищать мозг: новое исследование

Новое исследование, опубликованное в журнале Jama Neurology, показало, что два популярных препарата для лечения диабета 2 типа — агонисты рецепторов GLP-1 и ингибиторы SGLT2 — могут оказывать нейропротекторное действие и снижать риск болезни Альцгеймера и деменций.