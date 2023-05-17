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Из-за нормализации ситуации с пожарами с лесах Приамурья отменен режим ЧС

Из-за нормализации ситуации с пожарами с лесах Приамурья отменен режим ЧС

В связи с нормализацией пожароопасной обстановки с 16 мая отменен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в лесах Амурской области, сообщает Telegram-канал регионального Центра обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области.

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