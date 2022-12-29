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Агбонлахор об Энцо Фернандесе: «Он хорош, но 105 млн фунтов? Я бы не стал столько платить»

Агбонлахор об Энцо Фернандесе: «Он хорош, но 105 млн фунтов? Я бы не стал столько платить»

Экс-форвард «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор не советует переплачивать за Энцо Фернандеса. «Он выглядел очень собранным [на ЧМ-2022], постоянно получал мяч в таких важных играх.

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