Мигрантов в России обяжут сдавать биометрию

МОСКВА, 11 апреля, ФедералПресс. Иностранные граждане, в том числе трудовые мигранты, или лица без гражданства смогут приобретать сим-карты операторов России только при наличии регистрации на портале «Госуслуги» с использованием биометрии и при личном посещении салонов связи.