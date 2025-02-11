Тяжелоатлеты из Подмосковья выиграли четыре медали на Кубке России

Спортсмены из Московской области получили на Кубке России по тяжелой атлетике четыре медали. В Министерстве физической культуры и спорта региона сообщили, что женская сборная заняла второе общекомандное место.
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