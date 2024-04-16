Пьяный дрифт на голом диске! Полицейская погоня в Томске (видео)

На улице Ленина в Томске экипаж ГИБДД заметил белую вазовскую «семерку» со спущенным задним колесом. Водителю подали сигнал остановиться через громкоговоритель, но он вместо этого решил ускориться и скрыться.
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