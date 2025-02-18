Global Look Press/Wolfgang Kumm/dpa Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи, в который будут включены 56 бронемашин MRAP, ракета для системы средней дальности IRIS-T SLM, ракета для системы малой дальности IRIS-T SLS, 300 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) HF-1.
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