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Царьград

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Илья Корнейчук объяснил рост спроса на подержанную технику

Илья Корнейчук объяснил рост спроса на подержанную технику

Эксперт Илья Корнейчук объясняет, почему русские все чаще покупают подержанную технику. Основные причины — значительное подорожание оперативной памяти из-за изменения производства и недоверие к зарубежным облачным сервисам.

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