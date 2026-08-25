Илья Корнейчук объяснил рост спроса на подержанную технику

Эксперт Илья Корнейчук объясняет, почему русские все чаще покупают подержанную технику. Основные причины — значительное подорожание оперативной памяти из-за изменения производства и недоверие к зарубежным облачным сервисам.
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