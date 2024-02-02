В Салехарде все контейнерные площадки освободят от сугробов до конца недели

Власти Салехарда отреагировали на жалобы горожан о заснеженных контейнерных площадках. Подрядчику уже указали на необходимость все откопать и установить евробаки в предусмотренные для них отсеки крытых площадок.
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