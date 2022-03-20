Семенов о реакции «Металлурга» на 1:8: «Они выйдут злыми. Надо быть готовыми к тому, что с первых смен побегут вперед»

Кирилл Семенов поделился ожиданиями от второго матча с «Металлургом». В первой игре второго раунда Кубка Гагарина «Авангард» разгромил магнитогорцев со счетом 8:1.
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