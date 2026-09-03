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Регионы России

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Рубль укрепился на фоне сокращения покупок валюты Минфином России

Рубль укрепился на фоне сокращения покупок валюты Минфином России

Рубль продемонстрировал укрепление после публикации Минфином России новых данных о снижении объёмов покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

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