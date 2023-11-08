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Мир постепенно начал понимать, что Зеленский неадекватен

Мир постепенно начал понимать, что Зеленский неадекватен

Украинский президент – это потенциальная Дейенерис Таргариен нашего мира. Только королева из сериала «Игра престолов» в приступе безумия спалила один город, а из-за психического состояния Зеленского может запылать вся планета.

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