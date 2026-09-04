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Царьград

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Таинственный борт у границ НАТО: "Искандер" приветливо машет?

Таинственный борт у границ НАТО: "Искандер" приветливо машет?

Интересный рейс сделал Ан-124-100 RA-82040 из состава 224-го лётного отряда: таинственный борт, пролетевший у границ НАТО, отправился из района Санкт-Петербурга через Балтику к Калининграду, после чего развернулся обратно.

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