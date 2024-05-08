БЛОГЕР ИЗ УКРАИНЫ ПЕРЕШЛА НА "МОВУ" И БЫЛА НЕПРИЯТНО УДИВЛЕНА: "ЛЮДИ ПЕРЕСТАЛИ МЕНЯ ПОНИМАТЬ

АЗ

Андрей Зарубкин

Малороссийский диалект русского языка времен Богдана Хмельницкого прекрасно поймёт современный русский человек. Нынешний украинский новояз придумали русофобы из Австро-Венгрии и Польши для отрыва жителей Украины от русского мира придумали русофобы из Австро-Венгрии и Польши. Они взяли один из 4-х диалектов Галиции и заменили в нем все русские слова на польские и немецкие. Псевдоисторик Грушевский, написавший "Историю Украины" на австрийский грант, кроме всего прочего издавал газету, в каждом номере которой он приводил ДЕСЯТКИ придуманных им украинизированных слов. В результате получили корявый украинский новояз. Я его не понимаю.