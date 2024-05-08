Тик-ток блогер по имени Даша объяснила, почему решила вновь выдавать контент на русском языке. Поначалу, рассказала она, надеялась, что, перейдя на украинский язык, с ней будут работать узнаваемые бренды, а охваты будут расти.
БЛОГЕР ИЗ УКРАИНЫ ПЕРЕШЛА НА "МОВУ" И БЫЛА НЕПРИЯТНО УДИВЛЕНА: "ЛЮДИ ПЕРЕСТАЛИ МЕНЯ ПОНИМАТЬ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Владимир Витковский
Нормальные ЛЮДИ не коверкают ВЕЛИКИЙ и МОГУЧИЙ, а скот нам не нужен.
Ответить
19 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Малороссийский диалект русского языка времен Богдана Хмельницкого прекрасно поймёт современный русский человек. Нынешний украинский новояз придумали русофобы из Австро-Венгрии и Польши для отрыва жителей Украины от русского мира придумали русофобы из Австро-Венгрии и Польши. Они взяли один из 4-х диалектов Галиции и заменили в нем все русские слова на польские и немецкие. Псевдоисторик Грушевский, написавший "Историю Украины" на австрийский грант, кроме всего прочего издавал газету, в каждом номере которой он приводил ДЕСЯТКИ придуманных им украинизированных слов. В результате получили корявый украинский новояз. Я его не понимаю.
Ответить
18 час.
ВВ
Владимир Витковский
По этому говору паны отличали свой скот от вольных РОССИЯН,
Ответить
18 час.
Свежие комментарии