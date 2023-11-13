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Актриса Элизабет Дебики повторила культовый образ принцессы Дианы

Актриса Элизабет Дебики повторила культовый образ принцессы Дианы

Актриса Элизабет Дебики повторила культовый образ принцессы Дианы. Об этом сообщает Grazia. Исполнительница одной из главных ролей в сериале "Корона" пришла на показ нового сезона сериала "Корона" в кинотеатр Regency Village.

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