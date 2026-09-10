Литва готова изменить конституцию ради размещения ядерного оружия

Председатель сейма Литвы Юозас Олякас заявил, что литовское правительство намерено убрать из конституции запрет размещения ядерного оружия на территории страны.
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