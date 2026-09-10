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Регионы России

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Литва готова изменить конституцию ради размещения ядерного оружия

Литва готова изменить конституцию ради размещения ядерного оружия

Председатель сейма Литвы Юозас Олякас заявил, что литовское правительство намерено убрать из конституции запрет размещения ядерного оружия на территории страны.

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