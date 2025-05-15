Том Харди рассказал о проблемах со здоровьем

Популярный британский актёр Том Харди ("Веном", «Гангстерленд», «Опустошение»), за которым закрепился образ мужчины в прекрасной физической форме, в интервью журналу Esquire признался, что испытывает большие проблемы со здоровьем.
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