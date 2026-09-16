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ФедералПресс

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50 малых технологических компаний Приморья создают половину МТК всего Дальнего Востока

50 малых технологических компаний Приморья создают половину МТК всего Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября, ФедералПресс. Число малых технологических компаний (МТК) в Приморье достигло 50 – это почти половина всех подобных компаний Дальнего Востока.

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