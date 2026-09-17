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Газета.ру

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Актриса Вера Фишер: письма повзрослевших зрителей "Клона" особенно меня трогают

Актриса Вера Фишер: письма повзрослевших зрителей "Клона" особенно меня трогают

Бразильская актриса Вера Фишер поделилась с «Газетой.Ru», что самым трогательным откликом для нее стали сообщения от людей, которые смотрели «Клон» в детстве вместе с родителями и бабушками.

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