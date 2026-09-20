Десятки улиц Астрахани и пригорода встретят рабочую неделю без света

Отключения затронут два района областного центра и три села В понедельник в Астрахани с девяти утра до трех часов дня рубильники опустят в Зацаревье: на улицах Правоеричной, Левоеричной, Вавилова, Курчатова, Верещагина, Ватутина, Волкова, Купянской и Ярошенко, а также в Галийских переулках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ Пьяная пенсионерк...
- Ревущая колонна в...
- В Астрахани скора...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым