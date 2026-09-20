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Пункт-А

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Десятки улиц Астрахани и пригорода встретят рабочую неделю без света

Десятки улиц Астрахани и пригорода встретят рабочую неделю без света

Отключения затронут два района областного центра и три села В понедельник в Астрахани с девяти утра до трех часов дня рубильники опустят в Зацаревье: на улицах Правоеричной, Левоеричной, Вавилова, Курчатова, Верещагина, Ватутина, Волкова, Купянской и Ярошенко, а также в Галийских переулках.

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