Десятки улиц Астрахани и пригорода встретят рабочую неделю без света

Отключения затронут два района областного центра и три села В понедельник в Астрахани с девяти утра до трех часов дня рубильники опустят в Зацаревье: на улицах Правоеричной, Левоеричной, Вавилова, Курчатова, Верещагина, Ватутина, Волкова, Купянской и Ярошенко, а также в Галийских переулках.