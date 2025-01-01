Где провести каникулы 2024-2025 в Ростове-на-Дону. Весело и бесплатно

В городе есть множество мест, которые понравятся как детям, так и их родителям.Главная новогодняя ёлка По традиции, пушистую красавицу установили перед входом в парк имени Горького со стороны Большой Садовой.
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