В Симферополе насмерть сбили пешехода

В крымской столице произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма. Установлено, что водитель 2005 года рождения, управляя автомобилем «BMW X3», сбил двух женщин, переходивших дорогу в неустановленном месте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии