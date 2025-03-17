В Симферополе насмерть сбили пешехода

В крымской столице произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма. Установлено, что водитель 2005 года рождения, управляя автомобилем «BMW X3», сбил двух женщин, переходивших дорогу в неустановленном месте.